شكرا لقرائتكم الخليج ملاذ حسين السيد للهروب من دكة الأهلي في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحفظ حسين السيد على فكرة الرحيل لأي نادي محلي علي سبيل الإعارة مؤكدآ أن الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي العودة للخليج .
كان حسين السيد قد خاض تجرب احتراف فى الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق السعودي عاد بعدها الى صفوف الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفشلت مفاوضات انتقاله للإسماعيلى على سبيل الاعارة لأسباب مادية .
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