شكرا لقرائتكم الخليج ملاذ حسين السيد للهروب من دكة الأهلي في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف حسين السيد ظهير أيسر الأهلى من البحث عن عروض خليجية سواء في الإمارات أو السعودية بمساعدة وكيل أعماله، استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم.

لا يشارك حسين السيد مع الأهلي رغم قيده محلياً في اللحظات الأخيرة، وهو ما يراه اللاعب يؤثر على مسيرته الكروية وكذلك على مستواه بالسلب ويحول دون انضمامه لمعسكرات المنتخب الوطني.

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ويتحفظ حسين السيد على فكرة الرحيل لأي نادي محلي علي سبيل الإعارة مؤكدآ أن الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي العودة للخليج .

كان حسين السيد قد خاض تجرب احتراف فى الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق السعودي عاد بعدها الى صفوف الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفشلت مفاوضات انتقاله للإسماعيلى على سبيل الاعارة لأسباب مادية .