المقاولون لم يتذوق طعم الفوز على الزمالك منذ 6391 يوما...

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جدة - عمرو شويل يدخل المقاولون العرب تحدي جديد عندما يلتقي الزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري ، والتي تم تقديم موعدها لتقام اليوم بدلاً من مباراة أسوان التي كان من المقرر إقامتها الخميس الماضي. أول مواجهة جمعت بين الفريقين في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم (1978-1979)، وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة 3-1 سجل للذئاب (عبودة - حمدي نوح - مجدي كامل)، وأحرز هدف الأبيض (عبد الرحيم محمد). Advertisements بينما أكبر انتصار حققه المقاولون على الفارس الأبيض كان بنتيجة (4-2) في السوبر المصري عام 2004 الطريف في الأمر أن الزمالك لم يتذوق طعم الهزيمة على يد ذئاب الجبل منذ 17 عاماً في بطولة الدوري العام وما يعادل 6391 يوماً، حيث كان الفوز الأخير للمقاولون على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعتهما يوم 20 أبريل 2002، سجل ثنائية المقاولون العرب كل من سامح يوسف و ممدوح عبد الحي.

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