شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية للإسماعيلي اليوم بعد الخسارة من دجلة ورفض الراحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.
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