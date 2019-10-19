تدريبات استشفائية للإسماعيلي اليوم بعد الخسارة من دجلة ورفض الراحة...

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جدة - عمرو شويل يؤدي لاعبو الإسماعيلى الإساسين تدريبات استشفائية اليوم السبت، فيما يخضع باقى اللاعبين للتدريبات بشكل طبيعى. ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج منح لاعبيه راحة سلبية ، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements ووافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية. كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.

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