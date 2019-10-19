شكرا لقرائتكم أشعة على خلفية دونجا الإسماعيلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدد الاشعة موقف اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة، حيث يستعد الدراويش لملاقاة الجزيرة الاماراتى يوم 23 اكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.
وأضاف المدرب الصربى فى تصريحات صحفية :”خضنا مباراة أمام فريق اعتمد على الدفاع فقط ، خسرنا المباراة بخطأ”.
وواصل :”كان لايجب أن نفقد الثلاث نقاط بمباراة الحدود لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات”.
واختتم يسيتش :”اللاعبون الشباب مبشرين للغاية ، الأن علينا أن نغلق تلك الصفحة سريعا من أجل الاستعداد للمباراة الهامة أمام الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس”.
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