شكرا لقرائتكم أشعة على خلفية دونجا الإسماعيلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلى أشعة اليوم السبت بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود التى خسرها الدراويش بهدف دون رد أمس الجمعة وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق.

وتحدد الاشعة موقف اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة، حيث يستعد الدراويش لملاقاة الجزيرة الاماراتى يوم 23 اكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

على الجانب الاخر يرى الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفني للإسماعيلي أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود على الرغم من الخسارة بهدف من ركلة جزاء.

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وأضاف المدرب الصربى فى تصريحات صحفية :”خضنا مباراة أمام فريق اعتمد على الدفاع فقط ، خسرنا المباراة بخطأ”.

وواصل :”كان لايجب أن نفقد الثلاث نقاط بمباراة الحدود لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات”.

واختتم يسيتش :”اللاعبون الشباب مبشرين للغاية ، الأن علينا أن نغلق تلك الصفحة سريعا من أجل الاستعداد للمباراة الهامة أمام الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس”.