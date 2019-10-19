الموجز
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر، قائلًا أنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم" فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك."
وتابع: "على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة."
وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثاني.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن رفض خوض السوبر الإفريقي بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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