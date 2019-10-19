شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلى عن عرض خليجى وبالتحديد في الإمارات أو السعودية بمساعدة وكيل أعماله، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم.
ولم يحصل حسين السيد على فرصة للمشاركة رغم قيده محلياً في اللحظات الأخيرة، وهو ما يراه اللاعب مضرا لمسيرته الكروية ويؤثر على مستواه بالسلب ويحول دون انضمامه لمعسكرات منتخبنا الوطني.
ولازال حسين السيد متحفظاً على فكرة الرحيل لأي نادي محلي علي سبيل الإعارة مؤكدآ أن الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي العودة للخليج .
كان حسين السيد قد خاض تجرب احتراف فى الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق السعودي عاد بعدها الى صفوف الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفشلت مفاوضات انتقاله للإسماعيلى على سبيل الاعارة لأسباب مادية .
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