شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد محمود موهبة أهلاوية تنتظر التوهج بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تناسى البعض وجود محمد محمود ضمن قائمة القلعة الحمراء بسبب ابتعاد اللاعب عن الأهلي فترة طويلة للشفاء من إصابة الصليبي التي تعرض لها في ظهوره الثاني بقميص قلعة الجزيرة خلال مباراة سموحة التي أقيمت بمنافسات دوري الموسم الماضي وبالتحديد في 8 يناير.

محمد محمود كان قد انتقل من وادي دجلة إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي في صفقة كلفت خزينة الأحمر 15 مليون جنية، حيث أصر مسئولو القلعة الحمراء على ضم صانع ألعاب دجلة بعد تألقه مع فريقه السابق.

صاحب الـ 21 عاماً شارك مع وادي دجلة في 28 مباراة قبل الانتقال إلى الأهلي سجل محمود 4 أهداف وصنع هدف آخر، بينما مع القلعة الحمراء ظهر محمد محمود في مباراتين فقط بواقع 74 دقيقة فقط كانت المباراة الأولى أمام بيراميدز في 4 يناير والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام سموحة وفاز بها الأهلي بهدف نظيف، إلا أن لاعب القلعة الحمراء تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

محمد محمود حارب الصليبي بقوة ليقف مجدداً على قدميه باحثاً عن فرصة التألق مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ويسلط الخليج 365 الضوء على نجم الأهلي المرتقب في الصور التالية:



محمد محمود في تدريبات وادي دجلة



محمد محمود في حمام السباحة



محمد محمود في منتخب مصر



محمد محمود مع زملائه السابقين في وادي دجلة

Advertisements



محمد محمود مع المنتخب



محمد محمود مع وادي دجلة



محمد محمود والخطيب



محمد محمود وسعد ونيدفيد



محمد محمود وعصام الحضري



محمد محمود ومحمد صلاح



محمد محمود



محمد محمود خلال احدى المباريات



محمد محمود في التتش