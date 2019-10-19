اخبار الرياضه

قصة صور.. محمد محمود موهبة أهلاوية تنتظر التوهج بعد الصدمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد محمود موهبة أهلاوية تنتظر التوهج بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تناسى البعض وجود محمد محمود ضمن قائمة القلعة الحمراء بسبب ابتعاد اللاعب عن الأهلي فترة طويلة للشفاء من إصابة الصليبي التي تعرض لها في ظهوره الثاني بقميص قلعة الجزيرة خلال مباراة سموحة التي أقيمت بمنافسات دوري الموسم الماضي وبالتحديد في 8 يناير.

محمد محمود كان قد انتقل من وادي دجلة إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي في صفقة كلفت خزينة الأحمر 15 مليون جنية، حيث أصر مسئولو القلعة الحمراء على ضم صانع ألعاب دجلة بعد تألقه مع فريقه السابق.

صاحب الـ 21 عاماً شارك مع وادي دجلة في 28 مباراة قبل الانتقال إلى الأهلي سجل محمود 4 أهداف وصنع هدف آخر، بينما مع القلعة الحمراء ظهر محمد محمود في مباراتين فقط بواقع 74 دقيقة فقط كانت المباراة الأولى أمام بيراميدز في 4 يناير والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام سموحة وفاز بها الأهلي بهدف نظيف، إلا أن لاعب القلعة الحمراء تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر قبل أن يتماثل للشفاء ويصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

محمد محمود حارب الصليبي بقوة ليقف مجدداً على قدميه باحثاً عن فرصة التألق مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ويسلط الخليج 365 الضوء على نجم الأهلي المرتقب في الصور التالية:

محمد محمود في تدريبات وادي دجلة
محمد محمود في تدريبات وادي دجلة

 

محمد محمود في حمام السباحة
محمد محمود في حمام السباحة

 

محمد محمود في منتخب مصر
محمد محمود في منتخب مصر

 

محمد محمود مع أصحابه في وادي دجلة
محمد محمود مع زملائه السابقين في وادي دجلة

 

Advertisements
محمد محمود مع المنتخب
محمد محمود مع المنتخب

 

محمد محمود مع وادي دجلة
محمد محمود مع وادي دجلة

 

محمد محمود والخطيب
محمد محمود والخطيب

 

محمد محمود وسعد ونيدفيد
محمد محمود وسعد ونيدفيد

 

محمد محمود وعصام الحضري
محمد محمود وعصام الحضري

 

محمد محمود ومحمد صلاح
محمد محمود ومحمد صلاح

 

محمد محمود
محمد محمود
محمد محمود خلال احدى المباريات
محمد محمود خلال احدى المباريات

 

محمد محمود في التتش
محمد محمود في التتش

 

محمد محمود في التدريبات
محمد محمود في التدريبات

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. محمد محمود موهبة أهلاوية تنتظر التوهج بعد الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا