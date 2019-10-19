شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلى بعد الخسارة من الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض لاعبو الإسماعيلى الأساسيون اليوم، السبت، تدريبات استشفائية، فيما سيؤدى باقى اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعى. ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج منح لاعبيه راحة سلبية، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. Advertisements ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ووافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال فى استاد الإسماعيلية. كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.

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