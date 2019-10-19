شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام المقاولون العرب، فى الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام، بعدما أُسدل الستار على الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة الرياضية فى الأيام الأخيرة، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة. ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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