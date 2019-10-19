شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها عمرو جمال، مهاجم المنتخب العسكرى لكرة القدم، إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى تأكد غيابه عن باقى مواجهات المنتخب العسكرى حال استكمال مشواره فى البطولة.

ويختتم المنتخب العسكرى لكرة القدم استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة نظيره الكندى بالجولة الثالثة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين خلال الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وتعرض عمرو جمال للإصابة فى مباراة عمان بالجولة الثانية للبطولة، والتى خسرها المنتخب بهدف دون رد، ودفع سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق بحسام باولو بديلا له فى الشوط الأول.

ويواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح غد الأحد بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، فيما يلاقى المنتخب العمانى نظيره اليونانى فى نفس اليوم.

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ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية اليوم، السبت، على أن يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويتصدر المنتخب العمانى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد.

فيما يحل المنتخب اليونانى ثانياً برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبياً ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.

فيما يقبع المنتخب الكندى فى المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف.