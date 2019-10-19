تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب. ويلعب الزمالك والمقاولون ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز مساء السبت. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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