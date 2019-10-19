‎الزمالك عن السوبر الأفريقي: لن نلعب في قطر حتى لو هبطنا درجة ثانية



أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن موقفهم واضح ونهائي بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي حال لعبها في قطر.

وتابع مرتضى في تصريحات تلفزيونية "القرار

خاص بمجلس إدارة نادي الزمالك واذا انطبقت السما على الأرض لن نلعب السوبر في قطر". وأكمل "اذا كان الكاف يريد مشاكل فأهلا وسهلا ولا مشكلة لدينا".

أضاف "إذا كانت عقوبة عدم خوض اللقاء الهبوط للدرجة الثانية فلا مانع لدينا". وشدد على أن رد فعله سيكون غير متوقع حال إصرارهم على إقامة مباراة السوبر في قطر.‎