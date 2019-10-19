خالد الغندور يحمل الأهلي مسئولية تأجيل القمة

حمل الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، النادي الأهلي مسئولية تأجيل مباراة القمة 119 أمام نادي الزمالك، والتي كان محددا إقامتها مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الغندور خلال تقديم فقرات برنامجه اليومي الزمالك اليوم على قناة

الحدث اليوم، إن نادي الزمالك هو الأكثر تضررًا من تأجيل القمة، بعدما فقد نقطتين أمام نادي مصر في الجولة الثالثة بسبب قرارات ميتشو، بإعفاء بعض العناصر الأساسية بتشكيلة الزمالك لتجهيزهم ذهنيا وبدنيا للقمة، ما تسبب في فقدان الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين أمام نادي مصر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتابع الغندور، أن مباراة القمة 119 هي في الأساس مباراة الأهلي، ولذلك فإن الأخير كان المسئول عن الحصول على الموافقات الأمنية وفقا للائحة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو ما لم يقم به.