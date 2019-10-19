نتيجة مباراة يوفنتوس وبولونيا فى الدورى الإيطالي موسم 2019-2020

ينتظر عشاق السيدة العجوز نتيجة مباراة بولونيا فى إطار الجولة 8 من الدورى الإيطالي “السيري آ” موسم 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب اليوفي “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، مساء يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 18:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل اليوفي المباراة متصدراً لجدول ترتيب “السيري آ” برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الإنتر، ملاحقه الرئيسي هذا الموسم على اللقب، ويأتي نادي بولونيا فى المركز 11 برصيد 9 نقاط.

يسعى رجال المدير الفني “ماوريسيو ساري” إلى تحقيق الفوز على ملعبهم للاستمرار فى صدارة “السيري آ” بعد البداية البطيئة للفريق في أول خمس جولات.

ويأمل ساري سقوط الإنتر في نتيجة سلبية على ملعب ساسولو في نفس الجولة كي يبتعد عنه أكثر في صدارة جدول الترتيب.

إليكم آخر 10 مواجهات بين يوفنتوس وبولونيا فى الدورى الإيطالي “السيري آ”:

الموسم+ الجولة النتيجة الملعب 2013-3014 (الجولة 15) بولونيا 0-2 اليوفينتوس ريناتو دالارا 2013-2014 (الجولة 34) اليوفينتوس 1-0 بولونيا أليانز ستاديوم 2015-2016 (الجولة 7) اليوفينتوس 3-1 بولونيا أليانز ستاديوم 2015-2016 (الجولة 26) بولونيا 0-0 اليوفينتوس ريناتو دالارا 2016-2017 (الجولة 19) اليوفينتوس 3-0 بولونيا أليانز ستاديوم 2016-2017 (الجولة 38) بولونيا 1-2 اليوفينتوس ريناتو دالارا 2017-2018 (الجولة 17) بولونيا 0-3 اليوفينتوس ريناتو دالارا 2017-2018 (الجولة 36) اليوفينتوس 3-1 بولونيا أليانز ستاديوم 2018-2019 (الجولة 6) اليوفينتوس 2-0 بولونيا أليانز ستاديوم 2018-2019 (الجولة 25) بولونيا 0-1 اليوفينتوس ريناتو دالارا 2019-2020 (الجولة 8) اليوفينتوس ؟ بولونيا أليانز ستاديوم