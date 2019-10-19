نتيجة مباراة ساسولو والإنتر فى الدورى الإيطالي موسم 2019-2020

ينتظر عشاق النيراتزورى نتيجة مباراة فريقهم أمام ساسولو فى إطار الجولة 8 من الدورى الإيطالي (سيري آ) موسم 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب نادى ساسولو “تريكولوري”ظهر اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، فى تمام الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت جرينتش.
ويدخل نادى إنترناسيونالي -ثاني ترتيب جدول الدورى الإيطالي- هذه المباراة وفي جعبته 18 نقطة بفارق نقطة عن نادي يوفينتوس المتصدر بعد فوزه بالديربي قبل العطلة الدولية.
ويأتي نادى ساسولو والملقب بـ “النيوفيردي” فى المركز 15 برصيد 6 نقاط فقط.
يسعي نادى الإنتر بقيادة مدربه الثائر “أنطونيو كونتي” إلى تحقيق الفوز لتعويض الاخفاق الذي مُني به أمام يوفنتوس قبل 10 أيام، على أمل استعادة الصدارة من جديد، أو للحفاظ على فارق النقطة إذا لم يتعثر يوفنتوس وواصل انتصاراته أمام بولونيا على ملعب آليانز تورينو يوم السبت لصالح نفس الجولة.
إليكم جدول المواجهات المباشرة بين الإنتر وساسولو فى الدورى الإيطالي:
|الموسم + الجولة
|النتيجة
|الملعب
|2013-2014 (الجولة 4)
|ساسولو 0-7 أنتر
|تريكولوري
|2013-2014 (الجولة 23)
|أنتر 1-0 ساسولو
|سان سيرو
|2014-2015 (الجولة 2)
|أنتر 7-0 ساسولو
|سان سيرو
|2014-2015 (الجولة 21)
|ساسولو 3-1 أنتر
|تريكولوري
|2015-2016 (الجولة 19)
|أنتر 0-1 ساسولو
|سان سيرو
|2015-2016 (الجولة 38)
|ساسولو 3-1 أنتر
|تريكولوري
|2016-2017 (الجولة 17)
|ساسولو 0-1 أنتر
|تريكولوري
|2016-2017 (الجولة 36)
|أنتر 1-2 ساسولو
|سان سيرو
|2017-2018 (الجولة 18)
|ساسولو1-0 أنتر
|تريكولوري
|2017-2018 (الجولة 37)
|أنتر 1-2 ساسولو
|سان سيرو
|2018-2019 (الجولة 1)
|ساسولو 1-0 أنتر
|تريكولوري
|2018-2019 (الجولة 20)
|أنتر 0-0 ساسولو
|سان سيرو
|2019-2020 (الجولة 8)
|ساسولو ؟ أنتر
|تريكولوري
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