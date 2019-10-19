نتيجة مباراة إيبار وبرشلونة فى الدورى الإسبانى 2019

ينتظر عشاق نادى برشلونة ما ستسفر عنه مباراة إيبار فى إطار الجولة 9 من الدورى الإسباني الدرجة الأولى (لا ليجا) موسم 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب بلدية إيبوروا ظهر يوم السبت الموافق 19 أكتوبر فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ويدخل برشلونة المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الليجا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن نادي أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويستهدف المدير الفني للفريق الكتالوني “فالفيردى” الفوز على ملعب إبوروا بهدف الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين ملاحقه نادى أتليتكو مدريد والاقتراب من صدارة الليجا فى حالة تعثر ريال مدريد والذي يُحل ضيفاً على نادي ريال مايروكا لصالح نفس الجولة.

وسيعمل لاعبو البارسا على تحقيق الفوز بأى ثمن كي تكون معنوياتهم على ما يرام قبل لقاء الكلاسيكو المقرر له يوم 26 أكتوبر الجاري.

فى الجدول التالي نستعرض معكم لقاءات برشلونة وإيبار:

الموسم + الجولة النتيجة الملعب 2014-2015 (الجولة 8) برشلونة 3-0 إيبار كامب نو 2014-2015 (الجولة 27) إيبار 0-2 برشلونة بلدية إيبوروا 2015-2016 (الجولة 9) برشلونة 3-1 إيبار كامب نو 2015-2016 (الجولة 28) إيبار 0-4 برشلونة بلدية إيبوروا 2016-2017 (الجولة 19) إيبار0-4 برشلونة بلدية إيبوروا 2016-2017 (الجولة 38) برشلونة 4-2 إيبار كامب نو 2017-2018 (الجولة 5) برشلونة 6-1 إيبار كامب نو 2017-2018 (الجولة 24) إيبار 0-2 برشلونة بلدية إيبوروا 2018-2019 (الجولة 19) برشلونة 3-0 إيبار كامب نو 2018-2019 (الجولة 38) إيبار 2-2 برشلونة بلدية إيبوروا 2019-2020 (الجولة 9) إيبار ؟ برشلونة بلدية إيبوروا

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