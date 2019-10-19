رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا". ويبحث ريال مدريد صاحب الصدارة عن تحقيق الفوز عندما يحل اليوم ضيفًا على ريال مايوركا لمواصلة صدارته لترتيب الدوري الإسباني. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا Advertisements

حراسة المرمى : تيبو كوروا حراسة المرمى : تيبو كوروا خط الدفاع : أودريزولا - ميليتاو - سيرجيو راموس - مارسيلو خط الوسط : كاسيميرو - خاميس ردوريجيز - إيسكو خط الهجوم : إيدين هازارد - يوفيتش - كريم بنزيما

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