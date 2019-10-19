رياضة | مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان توقع انتقال الشناوي إلى عملاق أوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان توقع انتقال الشناوي إلى عملاق أوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم الشناوي

وأكد المصدر المقرب من محمد الشناوي، إن الحارس تلقى عرضا من إحدى شركات التسويق الإنجليزية المعروفة بأنه تم عرضه على إدارة مانشستر يونايتد التي تبحث عن التعاقد مع حارس دولي مميز، ونال اللاعب إشادة الإدارة وصانعي القرار للعملاق الإنجليزي.

وأكدت إدارة مانشستر يونايتد أنه سيكون هناك متابعة دقيقة للحارس محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة مبارياته مع الأهلي والمنتخب الوطني بشكل دوري.

وأضاف المصدر: "إدارة مانشستر يونايتد سترسل مندوب فني لمشاهدة محمد الشناوي على أرض الواقع من خلال بعض مباريات الأهلي المقبلة في الدوري أو البطولة الإفريقية من أجل حسم الموقف النهائي".

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الأهلي يرد على انتقال "الشناوي" لمانشستر يونايتد كما رد مسئولو القلعة الحمراء على شائعات انتقال الحارس محمد الشناوي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل. ونفى الأهلي وصول أية عروض رسمية لمحمد الشناوي في الفترة الحالية، ولا توجد أية محادثات بشأن انتقاله لأي فريق أوروبي، وكل ما تردد في وسائل الإعلام شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

كافاني يتوقع انتقال الشناوي إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا

وكان إدينسون كافاني نجم منتخب أوروجواي وباريس سان جيرمان قد تحدث بشكل مميز عن الشناوي وذلك على خلفية مواجهة المنتخب المصري بالسيلسيتي في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد بصعوبة كبيرة.

وقال كافاني حينها: "إن الشناوي حارس مميز للغاية وصنع الفارق مع منتخب مصر بتصديه للعديد من الكرات التي كانت قريبة من المرمى، لقد كنت أرى الكرة في الشباك وفجأة تظهر يد الشناوي لتبعدها إنه حارس رائع وأتوقع أن يرحل إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا".