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رياضة | التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إيبار.. فالفيردي يجهز مفاجأة!

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يخوض فريق مواجهة قوية ظهر اليوم السبت أمام مضيفه إيبار في الجولة التاسعة من لكرة القدم "الليجا".

واستقر المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

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خط الدفاع : سيميدو - توديبو - لينغليت - جوردي ألبا

خط الوسط : فيدال - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : جريزمان - لويس سواريز - ليونيل .

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