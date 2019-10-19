رياضة | التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إيبار.. فالفيردي يجهز مفاجأة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إيبار.. فالفيردي يجهز مفاجأة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ظهر اليوم السبت أمام مضيفه إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

واستقر المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

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خط الدفاع : سيميدو - توديبو - لينغليت - جوردي ألبا

خط الوسط : فيدال - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.