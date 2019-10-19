رياضة | رئيس انبي يساند طولان في أول تدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس انبي يساند طولان في أول تدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص زكريا السيد رئيس نادي إنبي على حضور أول تواجد لحلمي طولان داخل الفريق البترولي

وساند السيد المدرب الجديد وحرص على تقديم الدعم والمساندة له، وتحفيزه من أجل اعادة نغمة الانتصارات مرة اخرى للفريق البترولي.

من جانبه اجتمع طولان مع اللاعبين وطلب منهم طوي صفحة الماضي، وبدأ مرحلة جديدة بطموحات جديدة.

وتوصل مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد لاتفاق مع حملي طولان لتولي مهممة تدريب الفريق خلفًا لعلي ماهر.

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وكان علي ماهر المدير الفني لإنبي قد تقدم باستقالته من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق البترولي أمس أمام الإنتاج الحربي بهذف نظيف.

ومن المقرر أن يقود طولان تدريبات إنبي عقب توقيعه للعقود استعدادًا لمواجهة أسوان المقبلة بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وخاص إنبي مع علي ماهر ٤ مباريات في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وخسر في ٣ مباريات.