رياضة | زيدان يفاجئ نجم ريال مدريد: "سيحصل على فرصته كاملة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفاجئ نجم ريال مدريد: "سيحصل على فرصته كاملة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على أهمية مباراة اليوم أمام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأنه لا يفكر في فترة الانتقالات الشتوية في الوقت الحالي.

أول تعليق من زين الدين زيدان علي تأجيل الكلاسيكو

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وعلق زيدان على مباراة الكلاسيكو قائلا:" أنا مهتم بهذا الموضوع لكننا سنفعل ما يقولونه لنا الاتحاد الأسباني الشيء المهم هو الاستعداد عندما يحين الموعد أعرف أن هناك الكثير من النقاش ، لكن موقفي هو سنكون مستعدين للعب في التاريخ الذي يخبروننا به،إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو في تاريخ 26 ، سنلعب وإذا تم تأجيله فسوف نكون مستعدين"

وأضاف زيدان: "يوفيتش لا يشعر بالإحباط هو يعرف الوضع وأعتقد أنه أفضل بكثير مما كان عليه في البداية إنه يتكلم الإسبانية شيئًا فشيئًا ويدخل في الديناميكية سوف نعتمد عليه وسيحصل علي فرصة بالفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق ريال مايوركا غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.