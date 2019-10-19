رياضة | ميسي يحرج نيمار على الهواء

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اعترف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بصعوبة عودة زميله نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي ورغبته في البقاء بالفريق الكتالوني طوال حياته.

وقال ليونيل ميسي لراديو مترو من الأرجنتين: "أريد البقاء في برشلونة طوال حياتي ولا أعلم كيف ستكون حالتي فلا أريد التواجد هنا ولست في كامل لياقتي البدنية من أجل الاستمرار في المنافسة دائمًا".

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وأضاف ميسي عن عودة نيمار: "الأمر صعب للغاية لأنه من الصعب عليه أن يخرج من هناك ولأن الطريقة التي رحل بها من هنا إلى باريس سان جيرمان لم تكن ملائكة.. هناك الكثيرين داخل النادي والأعضاء لا يريدون رؤيته هنا مجددا.. والمشاعر المعادية للنجم البرازيلي مفهومة".

وتابع ميسي: "على المستوى الرياضي فإن نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم وسيكون إضافة كبيرة بالنسبة لبرشلونة".