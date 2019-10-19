رياضة | عقوبات تاريخية على الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي.. اعرف تفاصيلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات تاريخية على الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي.. اعرف تفاصيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك شبح العقوبات النارية إذا رفض خوض مباراة كأس الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي حال نقله إلى دولة قطر حتى لو كلفه الأمر الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

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وتنص المادة الثانية في لائحة كأس السوبر الإفريقي على أن الفريق الفائز ببطولة الكونفيدرالية ويرفض المشاركة في لقاء السوبر لا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية عندما يكون من حقه المشاركة بالإضافة إلى أقصى غرامة مادية ممكنة