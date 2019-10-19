رياضة | مرتضى: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر للحصول على صفيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر للحصول على صفيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في قطر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقلها إلى هناك.

وقال مرتضى منصور: "أهلا باللعب مع الترجي في تونس لكن لن ألعب في قطر من أجل الحصول على صفيحة.. لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة".

وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.