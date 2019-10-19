رياضة | برشلونة يقدم إقتراح جديد لمباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم إقتراح جديد لمباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني موعد جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب قرار تأجيله.

تحديد موعد جديد للكلاسيكو وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.

وقد منح الاتحاد الإسباني فرصة إلى نادي ريال مدريد ونادي برشلونة فرصة لإختيار الموعد المناسب لهم.

برشلونة يختار موعد جديد للكلاسيكو Advertisements وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي يقترح فيه إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم معتذرا النادي عن ما يحدث حاليا في إقليم كتالونيا مما تسبب في تأجيل المباراة.

وسيحسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره النهائي بشأن موعد الكلاسيكو يوم الإثنين القادم 21 أكتوبر.