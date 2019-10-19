رياضة | محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد، بالبريميرليج.



ويدخل صلاح، بتحد خاص في تلك المباراة، لرغبته في هز شباك يونايتد، للمرة الأولى حيق لم ينجح فى إحراز أو صناعة أى أهداف خلال 4 مواجهات سابقة مع فريقه ضد الشياطين الحمر.

وعلى الرغن من نجاح صلاح في هز شباك الأندية الكبرى أمثال أرسنال ومانشستر سيتى وتوتنهام وتشيلسى، إلا أنه فشل حتى الأن في ضم يونايتد ضمن سلسلته الخاصة.