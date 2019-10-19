شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث مع إدارة المسابقات عن حلول لإستئناف الدوري دون خلل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة تبحث مع إدارة المسابقات عن حلول لإستئناف ولعب مسابقة الدوري دون أي خلل أو مجاملة لطرف على حساب آخر.
وأضاف المصدر أن هناك اقتراح بلعب مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك فى حالة فوز الزمالك بمباراته بذهاب دور الـ32 أمام جينيراسون بطل السنغال بالقاهرة فى اللقاء المقرر له 24 أكتوبر الجاري ، وسيتم مطالبة الأهلى وقتها بالتراجع عن قراره السابق بلعب مباراة الجونة فى موعدها المحدد له.
تابع المصدر أنه فى حالة هزيمة الزمالك أمام بطل الستغال فسيتم وقتها مشاركة الزمالك فى البطولة الكونفدرالية وخوض مباراة يوم 28 وبالتالي سيتم تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي لما بعد إنتهاء بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو ، وترحيل المباريات فى الدوري .
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