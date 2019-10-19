شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يبرئ لاعبى الإسماعيلى وأشعة تحسم مصير دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد العاطى “دونجا” ارتكاز الإسماعيلى للأشعة اليوم السبت، بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود التى خسرها الدراويش بهدف دون رد أمس الجمعة، وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة موقف اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة.

ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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على الجانب الآخر، يرى الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفني للإسماعيلي، أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا مستوى جيدا أمام فريق حرس الحدود على الرغم من الخسارة بهدف من ركلة جزاء.

وأضاف المدرب الصربى فى تصريحات صحفية :”خضنا مباراة أمام فريق اعتمد على الدفاع فقط، خسرنا المباراة بخطأ”.

وواصل :”كان يجب أن لا نفقد الثلاث نقاط بمباراة الحدود لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات”.

واختتم يسيتش :”اللاعبون الشباب مبشرين للغاية ، الآن علينا أن نغلق تلك الصفحة سريعا من أجل الاستعداد للمباراة الهامة أمام الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس”.