شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية باتحاد الكرة اليوم لمناقشة أزمات الدورى والرد على بيان الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد ظهر اليوم ،السبت، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جلسة ودية بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي إلى جانب البحث عن آلية لتهدئة الأجواء وإخماد ثورة الأندية المطالبة ، بتأجيل مبارياتها خلال الفترة الجارية بعد تأجيل مباراة القمة التى كان مقرراً لها اليوم وتجمع الأهلي و الزمالك.

كان الأهلى أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية و رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف .