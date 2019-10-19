شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تدعو اندية الدوري الممتاز للاجتماع .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على توجيه الدعوة للأندية لعقد اجتماع بمقر الجبلاية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات التى تواجه اتحاد الكرة و الأندية و العمل على حلها من أجل استمرار مسابقة الدورى و إنتهائها فى موعدها المحدد، خاصة أن إطالة الدوري يعود بالسلب على الجميع مادياً وفنياً .

كما سيتم مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة بتحمل كل نادي إنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بإستضافة المباريات فى بطولة الدوري و مخاطبة الأمن لتحديد الملاعب التى ستسضيف المباريات و إخطار اتحاد الكرة بها و أن دور الجبلاية سيكون تنظيمي فقط ولن يتدخل فى الحصول على الموافقات الأمنية لأي فريق.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مؤخرا تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى.