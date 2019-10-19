شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُلزم الأندية بتحمل موافقات ملاعب مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على توجيه الدعوة للأندية لعقد اجتماع بمقر الجبلاية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات التى تواجه الجبلاية والأندية و العمل على حلها من أجل استمرار مسابقة الدورى و إنتهائها فى موعدها المحدد، خاصة أن إطالة الدوري يعود بالسلب على الجميع مادياً وفنياً .

كما سيتم مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة بتحمل كل نادي إنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بإستضافة المباريات فى بطولة الدوري و مخاطبة الأمن لتحديد الملاعب التى ستسضيف المباريات وإخطار اتحاد الكرة بها و أن دور الجبلاية سيكون تنظيمي فقط ولن يتدخل فى الحصول على الموافقات الأمنية لأي فريق.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مؤخرا تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى.