شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُلزم الأندية بتحمل موافقات ملاعب مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على توجيه الدعوة للأندية لعقد اجتماع بمقر الجبلاية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات التى تواجه الجبلاية والأندية و العمل على حلها من أجل استمرار مسابقة الدورى و إنتهائها فى موعدها المحدد، خاصة أن إطالة الدوري يعود بالسلب على الجميع مادياً وفنياً .
كما سيتم مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة بتحمل كل نادي إنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بإستضافة المباريات فى بطولة الدوري و مخاطبة الأمن لتحديد الملاعب التى ستسضيف المباريات وإخطار اتحاد الكرة بها و أن دور الجبلاية سيكون تنظيمي فقط ولن يتدخل فى الحصول على الموافقات الأمنية لأي فريق.
يذكر أن اتحاد الكرة قرر مؤخرا تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يُلزم الأندية بتحمل موافقات ملاعب مباريات الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.