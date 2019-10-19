شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من "رفع الحظر" عن عمر الوحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح بعض الوسطاء داخل الإسماعيلي في إقناع مسئولي النادي بعقد جلسة لتصفية الاجواء مع عمر الوحش لاعب الفريق تمهيداً لإعادته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للدراويش مع منح الصربي ميودراج المدير الفني للفريق حرية الدفع به فى المباريات المقبلة من عدمها وفقاً للرؤية الفنية بما يعنى إلغاء قرار تجميده.

ورفض مجلس الإسماعيلي طلب عمر الوحش بالتدريب خارج النادي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب ما وصفه اللاعب بـ"الذل والمهانة" التي يشعره بها داخل قلعة الدراويش، خاصة بعدما تجاهل مجلس إدارة الإسماعيلى الرد على رسالة اللاعب التي كشف عنها عبر صفحته على فيس بوك ويطالب فيها مسئولي النادي بالسماح له بالظهور فى أحد البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه ثم يعود

لكن هذه الأزمة بدأت في طريقها للحل خلال الساعات الماضية بعد تدخل بعض الوسطاء الذين حاولوا تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومن المقرر أن يعقد مسئولو الدراويش جلسة مع اللاعب من أجل إيجاد حلول لتلك الأزمة بعدما تفاقمت بشكل واضح خلال الفترة الماضية.