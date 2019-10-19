استقر مسئولو اتحاد الكرة، على مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة، ومطالبتها بتولي مسئولية الحصول على موافقات الأمن لإقامة مباريات الدوري في أي ملعب، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
قال مصدر باتحاد الكرة: "الأندية وفق اللائحة هي المسئولة عن الحصول على موافقات الأمن بإقامة مباراة في الدوري على ملعب معين، واتحاد الكرة يتدخل فقط لمساعدةالأندية ليس أكثر".
ويأتي موقف اتحاد الكرة، ردًا على بيان الأهلي الذي رفض خلاله لعب أي مباراة في الدوري قبل أن يخوض لقاء القمة أمام الزمالك، والذي كان مقررًا إقامته اليوم السبت وتقرر تأجيله لدواع أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يصدم الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.