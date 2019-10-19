بعد أزمة قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يصدم الأندية

استقر مسئولو اتحاد الكرة، على مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة، ومطالبتها بتولي مسئولية الحصول على موافقات الأمن لإقامة مباريات الدوري في أي ملعب، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

قال مصدر باتحاد الكرة: "الأندية وفق اللائحة هي المسئولة عن الحصول على موافقات الأمن بإقامة مباراة في الدوري على ملعب معين، واتحاد الكرة يتدخل فقط لمساعدة

الأندية ليس أكثر".

ويأتي موقف اتحاد الكرة، ردًا على بيان الأهلي الذي رفض خلاله لعب أي مباراة في الدوري قبل أن يخوض لقاء القمة أمام الزمالك، والذي كان مقررًا إقامته اليوم السبت وتقرر تأجيله لدواع أمنية.