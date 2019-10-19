نتيجة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد فى الدوري الإسباني 2019-2020

ينتظر عشاق النادي الملكي “ريال مدريد” نتيجة مباراة ريال مايوركا فى إطار الجولة 9 من الدوري الإسباني (لا ليجا) موسم 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب نادى ريال مايوركا “إيبيروستار” مساء اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل نادي ريال مدريد اللقاء فى صدارة ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادي برشلونة والذي يأتي ثانياً برصيد 16 نقطة، ويحتل نادي ريال مايوركا فى المركز 18 برصيد 7 نقاط فقط.
ويسعى مدرب الريال “زين الدين زيدان” إلى تحقيق الفوز لمواصلة التربع على صدارة الدوري الإسباني (لا ليجا) والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين نادي برشلونة الذي يُحل ضيفاً علي نادي إيبار بنفس الجولة.
وإليكم جدول بآخر 10 مواجهات بين ريال مدريد وريال مايوركا فى الدورى الإسباني:
|الموسم + الجولة
|النتيجة
|الملعب
|2008-2009 (الجولة 18)
|ريال مايوركا 0-3 ريال مدريد
|إيبيروستار
|2008-2009 (الجولة 37)
|ريال مدريد 1-3 ريال مايوركا
|سانتياجو بيرنابيو
|2009-2010 (الجولة 17)
|ريال مدريد 2-0 ريال مايوركا
|سانتياجو بيرنابيو
|2009-2010 (الجولة 36)
|ريال مايوركا 1-4 ريال مدريد
|إيبيروستار
|2010-2011 (الجولة1)
|ريال مايوركا 0-0 ريال مدريد
|إيبيروستار
|2010-2011 (الجولة 20)
|ريال مدريد 1-0 ريال مايوركا
|سانتياجو بيرنابيو
|2011-2012 (الجولة 19)
|ريال مايوركا 1-2 ريال مدريد
|إيبيروستار
|2011-2012 (الجولة 38)
|ريال مدريد 4-1 ريال مايوركا
|سانتياجو بيرنابيو
|2012-2013 (الجولة 9)
|ريال مايوركا 0-5 ريال مدريد
|إيبيروستار
|2012-2013 (الجولة 28)
|ريال مدريد 5-2 ريال مايوركا
|سانتياجو بيرنابيو
|2019-2020 (الجولة 9)
|ريال مايوركا ؟ ريال مدريد
|إيبيروستار
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