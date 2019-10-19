كوكا يُداعب الأهلي بعروض بيراميدز والزمالك

كشف المهاجم الدولي المصري “أحمد حسن كوكا” عن رفضه لعروض جادة من الزمالك وبيراميدز، لعدم تفضيله العودة إلى مصر إلا من بوابة النادي الأهلي الذي نشأ بين أسواره قبل 15 عامًا.

كوكا الذي لعب لناديي سبورتينج براجا وأولمبياكوس خلال العامين الماضيين، تواجد في مصر الأسبوع الماضي للمشاركة مع منتخب مصر في ودية بتسوانا التحضيرية لافتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وحل اللاعب ضيفًا على برنامج الماتش في قناة صدى البدد، وتحدث في العديد من الموضوعات الهامة حول مسيرته الاحترافية.

وقال كوكا لمقدم البرنامج هاني حتحوت “الأهلي لم يتفاوض ‏معي خلال الفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر بعد”.‏

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وأضاف “لكن هناك بعض الأندية تفاوضت معي، الزمالك حاول ضمي وتحدث بالفعل مع أحد وكلاء اللاعبين، لكن كان من المستحيل أن أوافق على العرض”.

وواصل كوكا “عقب انتهاء كأس العالم 2018 تقدم بيراميدز بعرض لضمي كذلك، ولكنني رفضت”.

وأتم حديثه في تلك النقطة “أريد استكمال مشواري ‏الاحترافي في أوروبا، وفي حال قررت العودة إلى مصر لن يكون إلا بسبب الأهلي”.‏