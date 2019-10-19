زيدان يُعيد بصيص من الأمل للثنائي المهمش

وعد المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” الثنائي المهمش “إبراهيم دياز وماريانو دياز” بالحصول على فرصة مع النادي الملكي خلال النصف الأول من الموسم الحالي، مشترطًا عليهما التحلي بالصبر إذار أرادا حقًا اللعب تحت إمرته.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا على ملعب الأخير، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وسيفتقد ريال مدريد خدمات كل من “لوكا مودريتش وجاريث بيل” بسبب تعرضهما للإصابة خلال التوقف الدولي، الأمر الذي قد يُفسح المجال أمام زيدان لتجربة إبراهيم دياز وماريانو دياز معًا.

وألمح زيدان إلى احتمالية مشاركتهما قريبًا، حين قال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مايوركا “إبراهيم وماريانو؟ يمكن أن تكون هذه هي اللحظة الخاصة بهما”.

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وأضاف زيزو “أود أن أخبرهما بأهمية التحلي بالصبر. سأُشرك الجميع، ولكن كل واحد هنا يعرف وضعه جيدًا. لا أود الخوض في الكثير من التفاصيل، يجب أن يكون اللاعبون على استعداد للعب في أي وقت يطلب منهم ذلك، وأنا أعرف أن الأمر صعب على إبراهيم وماريانو لأنهما لم يلعبا للآن”.

وانتشرت أنباء مؤكدة خلال الاسبوعين الماضيين، في الصحف الإسبانية، عن وجود نية حقيقية لدى إبراهيم دياز وماريانو لمغادرة سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الشتوي المقبل اعتراضًا على عدم مشاركتهما.