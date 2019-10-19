رياضة | نجما برشلونة جاهزان لمواجعة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما برشلونة جاهزان لمواجعة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حصل على التصريح من الجهاز الطبي للفريق بشأن مشاركة الثنائي صامويل أومتيتي وجونيور فيربو غدا أمام إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كلا من أومتيتي وجونيور يستطيعان المشاركة مع برشلونة غدا بعد حصولهما على الإذن الطبي اليوم.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي عانى من إصابة قوية في قدمه اليمنى في منتصف سبتمبر الماضي التي تسببت في غيابه عن برشلونة بينما جونيور تعرض لإصابة عضلية في الثاني من أكتوبر الماضي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي قد يشارك مع كليمنت لينجليت لتعويض غياب المصاب جيرارد بيكي غدا في دفاع برشلونة أمام إيبار إذا اعتمد إرنستو فالفيردي عليه مع وجود خيار آخر بالدفع بتوديبو إذا فضل مدرب البارسا عدم المخاطرة بلاعب ليون السابق.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي يعيش حالة صعبة مع برشلونة بسبب تكرار إصاباته وابتعاده عن خيارات فالفيردي وهو ما يفتح باب رحيله في الشتاء أو الصيف المقبلين.



ويستعد ملعب بلدية إيبورا لإستضافة المباراة التي ستجمع برشلونة ضد إيبار في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن وقت الظهيرة التي سيشارك خلاله برشلونة ضد إيبار يعتبر غير مألوفًا للفريق الكتالوني، حيث أنه أمر لم يتكرر سوى خلال ثماني مناسبات فقط خلال العصر الحديث.



وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن البلوجرانا لم يتذوق طعم الخسارة خلال الثماني مباريات التي خاضها خلال نفس الفترة، حيث فاز برشلونة في ست مناسبات وسقط في فخ التعادل مرتين ضد كلًا من ريال بيتيس وسيلتا فيجو .



وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه أن الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز لديه أرقام قياسية مع برشلونة خلال نفس الفترة.