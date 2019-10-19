شاهد.. مهاجم نادي هولندي يحتفل بتسجيل هدف  بـ"البيرة"

السبت 19 أكتوبر 2019

لاعب ألمير

الخليج 365

أصبح لاعب نادي "توتنهام" السابق، "شايون هاريس"، ذو شعبية كبيرة على شبكة الإنترنت مؤخراً، بعد انتشار مقطع فيديو من مباراة كرة قدم، يظهر فيها اللاعب وهو يحتفل مع زملاءه بالفريق، بشرب "البيرة".

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المهاجم الإنجليزي "هاريسون"، المنضم لصفوف فريق نادي "ألمير"، بدوري الدرجة الثانية الهولندي، أحرز هدف التقدم لفريقه ضد فريق "جو أهيد إيجلز"، وانطلق ليحتفل مع زملاءه، قبل أن يفاجئ الجميع ويرفع يده بمنتهى السرعة، ملتقطاً كوباً من البيرة، ألقاه مشجع نحوه، ليشربه احتفالاً بالهدف، ثم يلقيه جانباً، بحسب ما نشرته صحيفة "The Sun" الإنجليزية.

على الرغم من تمكن الفريق الضيف، "جو أهيد إيجلز" من إحراز هدف التعديل بالشوط الثاني، وانتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، إلا أن مهارة وسرعة "هاريسون" في التقاطه للكوب المندفع في الهواء ساهم في التخفيف من حسرة ضياع الفوز لدى زملاء ومشجعي فريقه.

اللقطة، التي لا تعدو كونها مشهداً طريفاً، ربما يراها البعض دليلاً فعلياً على تميز اللاعب وسرعة رد فعله، كما أنها ستعمل على رفع معنويات اللاعب نفسه، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدرجة الثانية من دوري كرة القدم الهولندي، برصيد 6 أهداف، خلف "روبرت مورن"، لاعب نادي "كامبور".