شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير عمرو جمال من مواجهة مصر وكندا بكأس العالم العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب العسكرى لكرة القدم بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس ، نتيجة الاشعة التى يجريها عمرو جمال مهاجم المنتخب بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة عمان والتى خسرها المنتخب بهدف دون رد فى الجولة الثانية للبطولة . وسحب البرازيلى فارياس المدير الفنى للمنتخب العسكرى الغزال من المباراة ودفع بحسام باولو بديلا له فى الشوط الأول من عمر اللقاء ويملك المنتخب العسكرى نقطة واحدة إثر التعادل السلبى مع اليونان فى الجولة الأولى للبطولة الأربعاء الماضى، علماً بأن المنتخب العسكرى سيُواجه نظيره الكندى الأحد المقبل فى الجولة الثالثة للبطولة . Advertisements وارتفع رصيد المنتخب العمانى لست نقاط لاسيما أنه حقق الفوز فى الجولة الاولى على المنتخب الكندى برباعية دون رد. ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.

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