شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم السبت 19 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، بعدما أُسدل الستار على الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة الرياضية فى الأيام الأخيرة، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة، يستعرض 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة من مساء اليوم السبت، الموافق 19 / 10 / 2019، وذلك على ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة تايم سبورت وأون سبورت.

موقف الزمالك فى الدورى قبل مواجهة المقاولون

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب لتحقيق عدد من الأهداف، أولها التقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد التعادل الأخير الذى حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.

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وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على عزل لاعبيه عن كل الأجواء التى سبقت المباراة، حيث كان مسئولى الفريقين يرفضان خوض المباراة بعد تعديل موعدها قبل أن يعودان ويوافقان على إقامتها فى موعدها الجديد، حيث قام ميتشو بتحفيز اللاعبين والتأكيد عليهم على ضرورة خوض أى مباراة بهدف تحقيق الثلاثة نقاط من أجل المنافسة على البطولات المختلفة التى يشارك فيها الفريق سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، لإسعاد الجماهير البيضاء الراغبة فى تتويج فريها ببطولة الدورى هذا الموسم بعدما كان قريبًا من التتويج به فى الموسم الماضى.

غيابات المقاولون العرب أمام الزمالك

فيما يدخل المقاولون المباراة فى ظل تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل فى مباراة اليوم، حيث فضل النحاس عدم المجازفة به إلا بعد الاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة الانتاج الحربى ليبتعد صانع ألعاب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى معسكره الأخير ليخوض تدريبات تأهيلية.

كما يغيب النيجيرى معروف يوسف عن المقاولون العرب فى مواجهة الزمالك ويأتى غيابه بسبب البند المتواجد فى عقد إعارة اللاعب من القلعة البيضاء إلى ذئاب الجبل والذى يمنع اللاعب من خوض المباراة مع المقاولون ضد الزمالك.

مشوار المقاولون العرب قبل لقاء الزمالك

افتتح المقاولون العرب المشوار فى الموسم الجارى بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد فى الجولة الثالثة من المسابقة.