شكرا لقرائتكم الخطيب يظهر في النادي الأهلي بعد مغادرة المستشفى بالاسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر محمود الخطيب رئيس الأهلي في النادي اليوم ،السبت، بعدما غادر غادر أحد مستشفيات الإسكندرية بعدما توجه إليها أمس للخضوع لفحوصات طبية بجانب إجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام الكبيرة التي شعر بها خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والاعصاب بجامعة الاسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي توجه إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية خلال الساعات الماضية ، موضحاً أن الخطيب سبق وأجري 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الإتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح ان الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن ، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأشار الدكتور «فرهود» إلي أن الخطيب اجري من قبل إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفي الملكي بالأسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الاسابيع القادمة من أجل التعافي من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .