هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا يتصدر تويتر.. والأهلاوية: «اللي يمشيلنا خطوة نمشيله فدان»

الموجز - شريف الجنيدي

تصدر هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ودشنت جماهير النادي الأهلي الهاشتاج على تويتر ترحيباً بلاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا بالدوري البرتغالي، محمود عبد المنعم كهربا، وانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي بعد أنباء تعاقد القلعة الحمراء معه في يناير المقبل.

وشارك في الهاشتاج مايقرب من 60 ألف شخص من جماهير النادي الأهلي.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، على أن يعلن الأهلي رسمياً عن الصفقة في يناير المقبل فور إنهاء اللاعب مشكلته مع نادي الزمالك.

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والسبت الماضي، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة، وأن كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات.

وأشار توفيق إلى أن ما تردد في وسائل الإعلام بشأن التعاقد الرسمي مع اللاعب محمود كهربا مجرد اجتهاد يسأل عنه صاحبه، وقال أن الأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يتقرر التفاوض والتعاقد مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية، والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب.

وأكمل: "ليس لنا أي علاقة باحترافه في البرتغال، الحديث عن الأمر مثل أمور عديدة سابقة كانت تخص مدرب الأهلي الجديد، كلها اجتهادات".

واختتم: "إذا أردنا التعاقد مع كهربا سيكون حديثنا مع ناديه البرتغالي، لا أعرف موقفه القانوني من الزمالك، ولذلك أتحدث عن فريقه الحالي".