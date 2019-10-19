شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يتابع مواجهة الجزيرة الاماراتى مع خورفكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى اهتماماً خاصاً بمباراة الجزيرة الاماراتى مع خورفكان بالجولة الرابعة للدوري الاماراتى والمقرر لها اليوم السبت تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس قبل مباراة الفريقين بالبطولة العربية لاسيما أن المباراة ستكون الاخيرة قبل حضور بطل الامارات للقاهرة والمقرر له الاثنين المقبل .

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية.

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كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.