شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمواجهة حالة الإجهاد التي عانى منها الفريق .

ويتدرب الأهلي مساء اليوم إستعداداً للارتباطات المقبلة والتي لم تتحدد بشكل رسمي في ضوء التطورات الأخيرة بعدما أعلن الاهلي رفضه خوض أية مباريات في الدوري قبل اللعب مع الزمالك بعدما تم تأجيل مباراة القمة التي كان مُقرراً لها اليوم ،السبت، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وأبدى الاهلي تفهمه التام للظروف الأمنية ورحب بتأجيل القمة لكن النادي طالب في الوقت نفسه بخوض مباراة الزمالك قبل أن يلعب أي مباراة أخرى بالدوري.