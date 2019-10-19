شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر أن تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير القادم . وتقام القرعة فى تونس بمدينة رادس التونسية بحضور مسؤولي اتحاد التونسي لكرة اليد وجامعة الرياضة. Advertisements ويواصل المنتخب الوطني لرجال كرة اليد تدريباته اعلي فترتين صباحا ومساء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأسباني جارسيا باروندو وذلك إستعدادا لبطولة الأمم الإفريقية. تؤهل البطولة لأولمبياد طوكيو عام 2020 والتي يتأهل الفائز باللقب الإفريقي فقط للأولمبياد بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات اسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني من البطولات التابعة لكل قارة .

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