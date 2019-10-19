الإنتاج الحربى يُجهز باسم مرسى لقيادة الهجوم أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبه باسم مرسى لقيادة خط هجوم الفريق فى مباراته المقبلة أمام بيراميدز ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام وفاز الانتاج الحربى على انبى بهدف دون رد فى منافسات الجولة الرابعة للدوري ، وغاب باسم مرسى عن المباريات الاربعة التى لعبها الإنتاج الحربى فى الدوري حتى الآن بسبب الإصابة . Advertisements وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الإنتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنيًا وفنيًا حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس. وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد. يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

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