مرتضى منصور يعلن رفض خوض السوبر الإفريقي بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر، قائلًا أنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم" فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك."

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وتابع: "على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة."

وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثاني.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."

وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.