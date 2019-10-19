اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان موقغهم واضح ونهائي بعدم خوض مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي حال لعبها في قطر.
وتابع مرتضى في تصريحات تلفزيونية "القرارخاص بمجلس ادارة نادي الزمالك واذا انطبقت السما على الارض لن نلعب السوبر في قطر". واكمل "اذا كان الكاف يريد مشاكل فاهلا وسهلا ولا مشكلة لدينا".
واضاف "اذا كانت عقوبة عدم خوض اللقاء الهبوط للدرجة الثانية فلا مانع لدينا". وشدد على ان رد فعله سيكون غير متوقع حال اصرارهم على اقامة مباراة السوبر في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك عن السوبر الإفريقي: لن نلعب في قطر حتى لو هبطنا درجة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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