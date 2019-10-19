شاهد | حلقة الدوري مع وليد يوم الجمعة 18 أكتوبر

تطرق الاعلامي السعودي وليد الفراج في برنامجه اليومي “الدوري مع وليد” للعديد من القضايا التي تهم الشارع الرياضي السعودي، وكان أبرزها بيان رابطة دوري المحترفين والهيئة بخصوص مبلغ ال170 مليون وسامي الجابر، بالاضافة الى حديث مطول عن افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وقال الفراج “من طلب بخروج مثل هذه البيانات في هذا التوقيت؟ البيانات لم تخرج وحدها، وإما يتم استدعاء سامي الجابر بخصوص القضية أو يتم الاعتذار”.

المزيد من التفاصيل تجدونها في فيديو حلقة الجمعة 18 أكتوبر في الدوري مع وليد.