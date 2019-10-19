رياضة | الاتحاد الإسباني يرد على طعن برشلونة ضد عقوبة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإسباني يرد على طعن برشلونة ضد عقوبة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني أصدر الجمعة بيانًا رسميًا عن الطعن الذي تقدم به برشلونة ضد العقوبة المفروضة على نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وذكرت التقارير أن ديمبلي تعرض للطرد أثناء مواجهة أشبيلية في الدوري الإسباني بسبب حديثه غير اللائق مع ماتيو لاهوز حكم المباراة ليتم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين عليه.

وأشارت التقارير إلى أنه تم رفض الطعن الذي قدمه برشلونة حول طرد ديمبلي بالإضافة إلى رونالد أراوخو مدافع الفريق.

وأوضحت التقارير أنه يجوز لبرشلونة تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية في غضون 15 يومًا اعتباراً من اليوم بعد استلام الإخطار.

Advertisements

وأفادت التقارير بأن برشلونة كان يحاول الطعن ليلحق ديمبلي بمباراة الكلاسيكو التي كان مُقرر إقامتها في 26 أكتوبر الحالي والتي قرر اتحاد الكرة الإسباني تأجيلها رسميًا ولم يتم تحديد الموعد الجديد حتى الآن.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.